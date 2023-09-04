Прорабатывается визит Путина в КНР

Кремль не анонсирует даты готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом сообщат своевременно, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы пока не анонсируем конкретные даты", - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что, "поскольку график контактов на различных уровнях весьма и весьма насыщенный, и по линии министерств, и, конечно же, на высшем уровне, то в течение года сейчас согласовываются даты двустороннего общения". "Мы своевременно вас будем информировать об этом", - заключил Песков.

Ранее мы писали о том, что Песков рассказал о переговорах Эрдогана и Путина.