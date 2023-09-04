В Литве стартуют инженерные учения стран НАТО

В Литве начинаются международные учения "Инженерный гром-2023", в которых примут участие более 900 солдат из Бельгии, Чехии, Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши и Венгрии. Мероприятия продлятся до 15 сентября. Об этом пишет газета Diena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цель учений заключается в налаживании инженерного обеспечения и отработке защиты от атомных, химических и биологических атак, говорится в тексте.

Маневры пройдут на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде и на полигоне Руднинкай, в Каунасе, Вильнюсском, Йонавском и Швянченском районах, сообщает газета.

"В ходе учений, как на военной, так и на гражданской территории, ожидается более интенсивное передвижение военной техники, использование имитационных боеприпасов и пиротехнических зарядов", - отмечается в материале.