https://news.day.az/world/1594989.html Шольц опубликовал свое фото с разбитым лицом
Шольц опубликовал свое фото с разбитым лицом
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсетях первое фото после полученной во время занятий спортом травмы.
Как передает Day.Az, на лице бундесканцлера черная повязка, закрывающая глаз, а под ней видны многочисленные ссадины.
В сообщении под фото он написал, что ожидает увидеть себя в мемах из-за этой публикации.
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