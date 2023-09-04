Шольц опубликовал свое фото с разбитым лицом

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсетях первое фото после полученной во время занятий спортом травмы.

Как передает Day.Az, на лице бундесканцлера черная повязка, закрывающая глаз, а под ней видны многочисленные ссадины.

В сообщении под фото он написал, что ожидает увидеть себя в мемах из-за этой публикации.