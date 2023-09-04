Путин допустил возвращение России в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции РеджепомТайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "со своей стороны Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли". "В этих целях предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны", - добавил Путин.

По его словам, РФ рассчитывает в этом вопросе и на помощь Катара, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны.

Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку в течение нескольких дней после исполнения всех своих требований. "Мы не против этой [зерновой] сделки, мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания. Вот и все. Вот сегодня исполнят обещания, в течение ближайших нескольких дней мы вернемся в полном объеме, будем выполнять все, что от нас хотят", - сказал Путин.

Российская сторона всегда договаривалась о том, что зерновые коридоры, "предназначенные для вывоза продовольствия, не должны использоваться в военных целях", указал он. "Но они, к сожалению, используются [в подобных целях] другой стороной, мы это видим", - констатировал президент РФ.