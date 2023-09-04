Байден прокомментировал замечания относительно его возраста

Глава США Джо Байден отреагировал на замечания по поводу его возраста, отметив, что с годами он становится мудрее.

"Кто-то сказал: "Знаете что, Байден становится старым". Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости", - заявил президент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он также добавил, что выполнял свои обязанности "дольше, чем кто-либо", пообещав, что и дальше будет это делать.

Байден нередко подвергался насмешкам из-за своего возраста. Так, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал видео с "зависшим" лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом, заявив, что они с Байденом "могли пройти пробы на роль Хранителя склепа [героя телесериала "Байки из склепа"] без грима и спецэффектов".