Цены на нефть рекордно выросли

В ходе торгов в понедельник, 4 августа, стоимость нефти марки Brent побила новый рекорд - впервые с 23 января 2023 года котировки превысили отметку в 89 долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В верхней точке цена ноябрьских фьючерсов достигала 89,16 доллара за баррель (плюс 0,67 процента). В то же время октябрьские фьючерсы нефти марки WTI дорожали до 86,1 доллара за баррель. На момент написания материала рост немного замедлился и нефть торговалась около отметок 88,99 и 85,91 доллара за баррель соответственно.

Цены на нефть в начале недели растут на фоне ожиданий дополнительного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, сообщает Reuters. Также на рынок повлияли слухи о том, что Федеральная резервная система США может прекратить свою агрессивную политику по повышению ставок.

По прогнозам участников рынка, в среднесрочной перспективе биржевые цены на нефть Brent могут вырасти до 100 долларов за баррель. Среди ключевых факторов подорожания эксперты называют недостаточный уровень финансирования сырьевой отрасли, увеличение процентных ставок и усиление темпов глобального потепления. Первый может привести к снижению объемов глобального предложения в будущем, второй сделает хранение сырья менее выгодным, а третий приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы и эксплуатационную надежность буровых установок.