Ким Чен Ын намерен посетить Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию.

С таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания, лидер КНДР может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца.

Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.