https://news.day.az/world/1595037.html Ким Чен Ын намерен посетить Россию
Ким Чен Ын намерен посетить Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию.
С таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания, лидер КНДР может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца.
Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.
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