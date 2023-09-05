Мощное наводнение в Испании

- есть погибшие и пропавшие без вести

Три человека погибли и еще трое пропали без вести во время наводнения, вызванного проливными дождями в Испании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ Испании, высший уровень опасности из-за продолжающихся со 2 сентября сильных штормов с ливнями объявлен для Мадрида, а также для районов Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи.

Несколько мостов в столице Испании снесло водой во время резкого паводка, вызванного обильными осадками. Несколько линий метро и скоростное железнодорожное сообщение с южными городами закрыли в понедельник утром.

Ливневые дожди, обрушившиеся на страну, буквально превратили улицы в реки в Мадриде, Кастилии, Каталонии и Валенсии. Местами выпал также град.

Сотрудники экстренных служб ведут поиски пропавших без вести.