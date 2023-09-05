Турецкие военные обезвредили еще 6 террористов

В районе "Родник мира" на севере Сирии нейтрализованы 6 террористов PKK/YPG.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Турции эффективно и решительно продолжают борьбу с террористами, неизбежный конец террористов очевиден.

В заявлении отмечается, что ликвидированы еще 6 террористов PKK/YPG, готовившихся к нападению в районе "Родник мира" на севере Сирии.