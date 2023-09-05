https://news.day.az/world/1595042.html Турецкие военные обезвредили еще 6 террористов
Турецкие военные обезвредили еще 6 террористов
В районе "Родник мира" на севере Сирии нейтрализованы 6 террористов PKK/YPG.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, Вооруженные силы Турции эффективно и решительно продолжают борьбу с террористами, неизбежный конец террористов очевиден.
В заявлении отмечается, что ликвидированы еще 6 террористов PKK/YPG, готовившихся к нападению в районе "Родник мира" на севере Сирии.
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