Путин передал Эрдогану документальный фильм Михаила Гусмана о турецком лидере

На встрече в Сочи Президент России Владимир Путин передал Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану документальный фильм первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, рассказывающий о жизни и политической карьере турецкого лидера.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Презентация фильма Михаила Гусмана о Президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, вошедшего в цикл "Формула Власти", состоялась в июне в посольстве Турции в Москве. В ленту продолжительностью около 25 минут включены фрагменты четырех бесед Михаила Гусмана с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фильм рассказывает о детстве, школьных и университетских годах турецкого лидера, становлении его как личности и политика. Особое внимание уделено аспектам личной жизни Президента Турции: истории знакомства с будущей супругой, отношению к религии, любви к футболу.

В целом, как отмечает Гусман, путь к вершинам власти был у Эрдогана совсем не прост, но за годы руководства страной ему удалось добиться того, что Турция стала крепче и устойчивее, с ее мнением считаются во всем мире.