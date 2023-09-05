https://news.day.az/world/1595064.html Сильнейшее наводнение в Бразилии, есть погибшие - ВИДЕО
Сильнейшее наводнение в Бразилии, есть погибшие - ВИДЕО
Не менее 4 человек погибли и сотни пропали без вести после наводнения на фоне рекордных ливней в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Серьёзно разрушена инфраструктура, наводнение в регионе продолжается.
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