Сильнейшее наводнение в Бразилии, есть погибшие

Не менее 4 человек погибли и сотни пропали без вести после наводнения на фоне рекордных ливней в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Серьёзно разрушена инфраструктура, наводнение в регионе продолжается.