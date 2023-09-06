В Китае придумали способ возобновить зерновую сделку

Прозрачность грузоперевозок поможет возобновить зерновую сделку, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, передает газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цуй считает, что заключение соглашения о транспортировке продовольствия само по себе не является сложной задачей.

"Вопрос в том, как контролировать его исполнение приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма", - пишет Цуй.

По мнению эксперта, успех зерновой сделки полностью зависит от действий Запада, который возглавляется Соединенными Штатами, и создания справедливого механизма надзора третьей стороны.