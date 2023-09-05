Китай назвал условия для организации встречи между лидерами США и КНР

Министерство государственной безопасности КНР косвенным образом указало, что для того, чтобы за встречей глав США и Китая на острове Бали в прошлом году последовала встреча в Сан-Франциско, Вашингтон должен проявить искренность, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников администрации президента США сообщал, что лидеры Китая и США могут встретиться в рамках конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, хотя официальная встреча еще не назначена.

"Различные препятствия, сдерживание и подавление, которые осуществляют США, могут лишь укрепить Китай и его способность полагаться на себя. Чтобы на деле реализовать идею "от Бали до Сан-Франциско", США необходимо проявить достаточно искренности", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети WeChat.

В министерстве отметили, что в последнее время Китай посетило большое количество американских чиновников, которые заявили, что администрация президента США Джо Байдена не имеет намерения подавлять развитие Китая и не стремится к размежеванию с ним. "Они выразили готовность поддерживать взаимодействие с Китаем, а также нормальные китайско-американские торгово-экономические отношения, стимулировать стабильное развитие двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в ведомстве, Вашингтон одобрил продажу оружия Тайваню, предоставляет ему военное финансирование, продолжает провоцировать споры по тибетскому вопросу, проблеме Южно-Китайского моря, а также негативно отзывается о состоянии китайской экономики.

"Это все демонстрирует очевидную двойственность стратегии администрации Байдена в отношении Китая", - подчеркнули в ведомстве.