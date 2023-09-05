Кризис между Японией и Китаем

Правительство Японии заявило протест властям Китая из-за публикации карты, на которой в состав КНР включены острова Сенкаку (Дяоюйдао), хотя Токио считает их своими "исконными территориями".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

"По дипломатическим каналам был заявлен решительный протест", - сказал он, отметив, что в Токио с обеспокоенностью следят за действиями Пекина, которые уже вызвали недовольство со стороны некоторых стран. Спорные моменты в отношениях Китая с другими странами Мацуно комментировать не стал.

Новая карта была выпущена 28 августа Министерством природных ресурсов КНР. На ней были обозначены в качестве входящих в состав Китая некоторых акваторий в Южно-Китайском море (ЮКМ), относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории. Недовольство публикацией ранее выразили Филиппины, Малайзия и Индия.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор также в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

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