Южная Корея считает отношения с Россией важными для урегулирования ситуации на Корейском полуострове

Правительство Республики Корея поддерживает стабильность в отношениях с РФ, поскольку считает роль Москвы важной в урегулировании проблем Корейского полуострова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Newsis со ссылкой на сотрудника южнокорейского министерства иностранных дел.

"Республика Корея считает отношения с РФ важными для мира и стабильности на Корейском полуострове, для [реагирования на] ядерную и ракетную программы Северной Кореи. Мы последовательно прикладываем усилия для поддержания отношений с РФ", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Источник также назвал беспочвенными сообщения о том, что Москва передала по дипломатическим каналам протест Сеулу из-за трехстороннего саммита Республики Корея, США и Японии в Кэмп-Дэвиде.

Отвечая на вопрос о том, примет ли участие южнокорейская сторона в Восточном экономическом форуме, сотрудник ведомства сказал, что "рассматриваются различные аспекты ситуации". Форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. 4 сентября газета The New York Times (NYT) выступила с утверждением, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в середине сентября посетить Россию.

Ранее мы писали о том, что Сеул беспокоится о возможных учениях Москвы и Пхеньяна.