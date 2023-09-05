Токаев призвал армию готовиться к гибридной войне

Казахстанская армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи, заявил во вторник президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам", - сказал Токаев, выступая перед военнослужащими во время учений в Алматинской области.

Высказывания президента распространены его пресс-службой.

По мнению главы государства, казахстанская армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.

"Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами. В своем недавнем послании я поставил приоритетную задачу - создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие - все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом, оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии", - подчеркнул президент.

Также глава государства считает, что главными факторами эффективности вооруженных сил являются боевая выучка и моральный дух офицеров и личного состава

"В условиях современного боя подразделениям следует быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил. Командиры и начальники должны быть решительными, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению поставленных задач, воплощать в себе образец мужества, стойкости и верности присяге, быть безупречным примером для подражания", - резюмировал Токаев.