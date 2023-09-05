Генсек ООН хочет выделить кресло для африканской страны в Совбезе

Одна из африканских стран должна получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН по итогам реформы организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на проходящем в Найроби Африканском климатическом саммите.

"Нам нужна международная финансовая система с архитектурой, которая благоприятствует развивающимся странам в целом и африканским странам в частности, и нам нужна реформа Совета Безопасности [ООН], в котором Африка наконец получит хотя бы одно постоянное место", - подчеркнул Гутерриш.