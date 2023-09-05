Экономика Китая замедляется быстрее ожиданий

Экономика Китая замедляется быстрее, чем ожидалось, и страна вряд ли сможет устойчиво обогнать США по размеру ВВП, как прогнозировалось ранее. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют новые расчеты Bloomberg.

Если до пандемии аналитики ожидали, что Китай займет первое место в мире по ВВП уже в начале 2020-х годов, то теперь такой сценарий отодвигается до середины 2040-х. При этом отрыв Китая будет небольшим и ненадолго, после чего американская экономика снова обгонит китайскую.

Причины в том, что в Китае затянулся спад на рынке недвижимости и снизилась уверенность в экономической политике властей. Эти факторы будут сдерживать рост. К 2030 году рост ВВП Китая замедлится до 3,5%, к 2050 году - до 1%.

В прошлом году китайская экономика выросла на 3% на фоне локдаунов и кризиса на рынке недвижимости. В текущем году оживление после открытия экономики тоже теряет темпы из-за падения экспорта и снижения потребительских расходов.

В США же, напротив, укрепляется уверенность в том, что страна избежит рецессии на фоне сильного рынка труда и ослабления инфляции. Потенциал роста оценивается в 1,7% в 2022-2023 годах с последующим плавным снижением до 1,5% к 2050 году.

В конце августа стало известно, что китайская "мировая фабрика" постепенно теряет конкурентоспособность.