Непогода в Испании: не менее пяти погибших

Жертвами наводнений, вызванных сильными ливнями в центральной Испании, стали уже пять человек, трое объявлены пропавшими без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, не менее пяти человек погибли, трое пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями, обрушившимися на центральную часть Испании.

Несколько населенных пунктов оказались заблокированы: повреждены дороги и мосты.

Местные власти рекомендовали жителям не выходить из дома и не пользоваться личным автотранспортом.

"Мы почувствовали, что вода поднимается, вышли посмотреть, что с рекой, и в этот момент упал мост. Мы все выбежали, отступили немного. Через некоторое время упал другой мост, с огромным шумом. Мы запаниковали", - рассказывают местные жительницы.

В регионе Толедо для спасения людей были отправлены несколько вертолетов. Местным жителям пришлось искать убежища на крышах своих домов.

Сильно пострадал от шторма муниципалитет Буэначе-де-Аларкон в Кастилии-ла-Манче.

"У меня не осталось ничего, кроме пола и стен. Все, что у меня было (в доме), я готов выбросить", - рассказывает мужчина.

"Это ужасно. Наш дом всё ещё полон воды, нет электричества, нет воды, нет мобильного телефона, мы отрезаны от связи", - рассказала женщина прибывшим журналистам.

Часть дорог в регионе перекрыта, нарушено железнодорожное сообщение. Местные власти оценивают ущерб, нанесенный стихийным бедствием.

Мадрид и Кастилия-Ла-Манча намерены обратиться к испанскому правительству с просьбой объявить пострадавшие муниципалитеты "зоной стихийного бедствия".