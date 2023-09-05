Франция проводит переговоры о выводе части своего военного контингента из Нигера

Франция, по предварительным данным, приступила к переговорам с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тыс. военных, дислоцированных в африканской стране. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили источники издания Le Monde

"Переговоры о выводе ряда военных подразделений начались. В порядке вещей начинать такие дискуссии в условиях, когда сотрудничество в борьбе с терроризмом прекращено", - приводит СМИ данные нескольких источников во Франции.

Подробности переговоров по выводу части военного контингента из Нигера в настоящий момент нет.

До этого стало известно, что Нигерия приступила к консультациям о вступлении в "Большую двадцатку".

Также в Париже сообщили, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию.