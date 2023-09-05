https://news.day.az/world/1595289.html Польша значительно увеличит оборонный бюджет в следующем году
Польша значительно увеличит оборонный бюджет в следующем году
Польша направит более 4% ВВП на оборону в 2024 году, заявил во вторник президент страны Анджей Дуда, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"В следующем году на оборону планируется потратить 137 млрд злотых (более $33 млрд в эквиваленте )", - сказал Дуда, отметив, что "эта сумма впечатляет весь мир, это более 4% ВВП". Его цитирует агентство PAP.
По словам президента Польши, "столь большие расходы на оборону позволяют проводить динамичную модернизацию польской армии, во многих отраслях одновременно".
Ранее мы писали о том, что Польша опровергает обвинения Беларуси.
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