Селевые потоки в Турции

В результате селя в Турции пропали без вести 5 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, из-за сильных дождей в регионе Кыркларели реки вышли из берегов.

Глава муниципалитета Демиркея Реджеп Гюн сообщил, что в результате селя пропали без вести 5 человек, в том числе один ребенок. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб фермам, дорогам и зданиям.

Поиски пропавших без вести продолжаются.