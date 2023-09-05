https://news.day.az/world/1595293.html Селевые потоки в Турции
Селевые потоки в Турции
В результате селя в Турции пропали без вести 5 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, из-за сильных дождей в регионе Кыркларели реки вышли из берегов.
Глава муниципалитета Демиркея Реджеп Гюн сообщил, что в результате селя пропали без вести 5 человек, в том числе один ребенок. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб фермам, дорогам и зданиям.
Поиски пропавших без вести продолжаются.
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