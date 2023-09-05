Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.

До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь. При этом, как отмечается в сообщении, решение о сокращении добычи будет пересматриваться каждый месяц, чтобы рассматривать как дальнейшее снижение производства, так и его увеличение.

В октябре, ноябре и декабре, как и в предыдущие месяцы, объем добычи нефти Саудовской Аравией с учетом сокращения составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение на 1 млн б/с идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с. Таким образом, общий объем сокращения добычи королевством в сентябре составит 1,5 млн б/с.

После встречи ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с на июль с возможностью продления меры. Как сообщало Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Минэнерго королевства, дополнительное снижение является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.