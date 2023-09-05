Цены на нефть могут достичь $98

Мировые цены на нефть могут увеличиться до $98 за баррель к концу 2023 года - сроку действия сокращений по поставкам и добыче Россией и Саудовской Аравией, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его словам, за последнее время цены на нефть значительно выросли на ожиданиях продления сокращения добычи Саудовской Аравией до октября. Во вторник Россия объявила, что продлит до конца 2023 года добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), которое ранее было принято на сентябрь. Саудовская Аравия также выступила с заявлением, что до конца года продлевает действовавшее в этом месяце сокращение добычи нефти на 1 млн б/с.

На этих новостях цены на нефть выросли: стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2023 г. на лондонской бирже ICE поднялась выше $91 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года.

"Причиной такой динамики цен стало то, что этот шаг саудовцев превысил ожидания рынка", - отметил Потавин, добавив, что 20 из 25 трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg на прошлой неделе, ожидали продления соглашения лишь на месяц.

По его словам, это может привести к дефициту нефти на рынке. "Растущий дефицит нефти повышает уязвимость потребителей перед возможными сбоями в поставках нефти, а значит, повышаются риски резкого роста цен. Котировки Brent к концу года могут подняться в район $98/баррель", - считает Потавин.