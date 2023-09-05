Сильный ливень затруднил работу стамбульского метро
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Сильный ливень вызвал ряд осложнений в некоторых районах Стамбула.

Как сообщает Day.Az  со ссылкой на NTV, из-за наводнения в Арнавуткое и Башакшехире автомобили застряли на дороге.

Ливневые дожди вызвали ряд осложнений и ограничений в работе городского метро.