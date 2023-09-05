https://news.day.az/world/1595329.html Сильный ливень затруднил работу стамбульского метро - ВИДЕО
Сильный ливень затруднил работу стамбульского метро - ВИДЕО
Сильный ливень вызвал ряд осложнений в некоторых районах Стамбула.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, из-за наводнения в Арнавуткое и Башакшехире автомобили застряли на дороге.
Ливневые дожди вызвали ряд осложнений и ограничений в работе городского метро.
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