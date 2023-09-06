https://news.day.az/world/1595331.html Германия передала Украине очередной пакет помощи
Германия передала Украине очередной пакет помощи
Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.
Как передает Day.Az , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли боеприпасы для зенитных установок Gepard, боеприпасы, тягачи с прицепами для транспортировки танков, военные грузовики, пограничные автомобили и т.д
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