Германия передала Украине очередной пакет помощи

Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.

Как передает Day.Az , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли боеприпасы для зенитных установок Gepard, боеприпасы, тягачи с прицепами для транспортировки танков, военные грузовики, пограничные автомобили и т.д