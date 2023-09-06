https://news.day.az/world/1595333.html На Стамбул обрушился сильный ливень: есть погибшме - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
На Стамбул обрушился сильный ливень: есть погибшме - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:16
В результате проливных дождей в Стамбуле погибли два человека.
Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль, передает Day.Az.
"На квадратный метр выпало около 125 кг осадков. Один человек погиб в районе Башакшехир и один человек в районе Кючукчекмедже", - сказал Гюль.
00:35
Сильный ливень обрушился на турецкую провинцию Стамбул, передает Day.Az.
Согласно информации, в результате ливня были затоплены несколько улиц. Проливные дожди особенно затронули район Башакшехир.
В некоторых местах уровень воды поднялся настолько, что автомобили начали уносить потоками. Местные власти призывают жителей оставаться дома по мере возможности.
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