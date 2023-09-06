На Стамбул обрушился сильный ливень: есть погибшме

01:16

В результате проливных дождей в Стамбуле погибли два человека.

Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль, передает Day.Az.

"На квадратный метр выпало около 125 кг осадков. Один человек погиб в районе Башакшехир и один человек в районе Кючукчекмедже", - сказал Гюль.

00:35

Сильный ливень обрушился на турецкую провинцию Стамбул, передает Day.Az.

Согласно информации, в результате ливня были затоплены несколько улиц. Проливные дожди особенно затронули район Башакшехир.

В некоторых местах уровень воды поднялся настолько, что автомобили начали уносить потоками. Местные власти призывают жителей оставаться дома по мере возможности.