Суд во Франции отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа

Запрос на предоставление разрешения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции из британской тюрьмы был отклонен во вторник судом коммуны Кретей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на решение суда.

"Тот факт, что он был лишен свободы, не позволяет сделать исключение из правила" французского законодательства, которое требует "присутствия заявителя на территории страны или Европейского союза" для подачи прошения о предоставлении убежища во Франции, приводит агентство выдержки из документа.

Авторами запроса стали представители ассоциации Robin des Lois. Они, в частности, оспаривали несколько статей французского кодекса о въезде на территорию республики и проживании на ней иностранцев, а также о предоставлении права на убежище. По мнению заявителей, эти статьи противоречат преамбуле конституции Франции и нескольким международным конвенциям.

Как отмечает агентство, представители правительства Франции не присутствовали на заседании. Сама ассоциация не планирует подавать апелляцию, однако призывает министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти - бывшего адвоката Ассанжа - "наконец-то заняться этим делом".

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее жена Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

52-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и EL PAÍS, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.