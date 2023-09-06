Сильнейшие наводнения в Греции, Болгарии и Турции привели к жертвам

В центральной Греции запрещено движение транспорта. Побережный район Болгарии остался без электричества. Улицы Стамбула превратились в реки, несколько станций метро затоплены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ливневые дожди и вызванные ими наводнения привели к жертвам и пропавшим без вести в Греции, Болгарии и Турции.

В греческом портовом городе Волос, близлежащем горном районе Пилион и на курортном острове Скиатос полиция запретила движение транспорта. Там в результате рекордных ливневых дождей погиб по меньшей мере один человек.

Потоки воды высотой до метра смывали все на своем пути, в том числе и автомобили.

В ряде других районов центральной Греции, а также на архипелаге Спорады власти разослали жителям предупреждения о необходимости ограничить пребывание на открытом воздухе.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил, что в результате шторма, вызвавшего наводнение на южном побережье Черного моря, два человека погибли и еще трое пропали без вести.

Из-за сильного ветра двухметровые волны обрушились на туристические пляжи. В наиболее пострадавшем от наводнения южном курортном городе Царево потоки воды унесли в море автомобили и автофургоны. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей подниматься наверх, поскольку первые этажи некоторых отелей оказались затопленными.

Разлившиеся реки нанесли серьезный ущерб дорогам и мостам. Регион остался без электричества.

Власти предупредили жителей об опасности для здоровья загрязненной водопроводной воды.

За северо-западе Турции потоки воды обрушились на кемпинг. Двое отдыхающих погибли, четверо пропали без вести.

Улицы Стамбула превратились в реки, затоплены дома, погибли по меньшей мере два человека. Пришлось спасать около десятка человек, застрявших в здании библиотеки, некоторые станции метро были закрыты.