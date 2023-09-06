Один человек погиб в результате наводнения в Центральной Греции

В городе Волос в Центральной Греции - наводнение. За 24 часа в регионе выпало 500 мм осадков, во время сильного ливня погиб человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, один человек был найден мертвым в портовом городе Волос в Центральной Греции, где уже вторые сутки идут сильные ливни. Во время наводнения на мужчину рухнула стена.

По вертикальным дорогам в город устремились дождевые потоки с находящейся рядом горы Пелион. Уровень воды в реке Крафсидонас поднялся на три метра.

В регионе затоплены сотни домов и дорог, десятки водителей оказались заблокированы в своих машинах. В некоторых районах - перебои с электричеством.

По словам главного метеоролога Афинской национальной обсерватории, в районе Волоса выпало "нереальное" количество осадков - 500 мм за 24 часа, в то время как обычно в Афинах выпадает 400 мм осадков за целый год.