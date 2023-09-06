В Болгарии введен режим чрезвычайной ситуации

Два человека погибли во время наводнения в Болгарии, - телеканал BTV.

В Царево введен режим чрезвычайной ситуации. Улицы прибрежных городов и сел затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.