https://news.day.az/world/1595358.html В Болгарии введен режим чрезвычайной ситуации - ВИДЕО
В Болгарии введен режим чрезвычайной ситуации - ВИДЕО
Два человека погибли во время наводнения в Болгарии, - телеканал BTV.
В Царево введен режим чрезвычайной ситуации. Улицы прибрежных городов и сел затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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