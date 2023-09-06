В Стамбуле более тысячи зданий пострадало из-за ливней

Около 1,8 тыс. жилых домов, магазинов и офисов были затоплены в Стамбуле в результате прошедших во вторник вечером мощных ливней. Об этом сообщило управление губернатора Стамбула.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, число жертв стихии по-прежнему составляет два человека. "Это 57-летний Йылдыз Юртсевен и 32-летний гражданин Гвинеи Ираман Каби. Лечение еще 12 человек, пострадавших в результате наводнения, продолжается в больницах", - сообщили власти. Городская прокуратура начала расследование по факту гибели людей.

"Предварительно от наводнения пострадало 1 754 жилых дома и офиса. Заблокированных там граждан нет. Нуждающиеся будут направлены в общежития. Медицинские услуги оказываются в государственной больнице Башакшехир, в больнице Чам и Сакура, которые тоже частично пострадали от наводнения", - сообщило управление губернатора. Регистрируется также ущерб от наводнения общественным и муниципальным объектам в городе.