Талибы закрыли школу

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" закрыли художественную школу в провинции Герат (запад страны) из-за того, что занятия в ней посещали девочки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По их сведениям, после того как представители талибов узнали, что юные гражданки Афганистана посещали занятия по каллиграфии, несмотря на запрет на дополнительное образование для женщин, школа была закрыта. Издание отмечает, что центр преподавания исламского искусства работал в Герате на протяжении 40 лет и считался крупнейшим учебным заведением такого рода на всей территории Афганистана.

Газета также сообщила, что за последние несколько дней сторонники "Талибана" закрыли еще как минимум два учебных центра и одну частную школу из-за того, что их посещали девочки и девушки. 21 июня стало известно, что талибы запретили пускать девочек в образовательные центры в провинции Газни, расположенной в центре страны. В случае несоблюдения этого нового правила руководству учебных заведений грозит наказание.

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН.