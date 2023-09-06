https://news.day.az/world/1595380.html Блинкен прибыл в Киев - СМИ
Блинкен прибыл в Киев - СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.
Как передает Day.Az, об этом сообщили украинские СМИ.
По информации издания "Европейская правда", Блинкен уже находится в Киеве. В свою очередь издание "Клименко тайм" сообщило о перекрытии движения в центре Киева.
Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.
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