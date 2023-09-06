Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили украинские СМИ.

По информации издания "Европейская правда", Блинкен уже находится в Киеве. В свою очередь издание "Клименко тайм" сообщило о перекрытии движения в центре Киева.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.