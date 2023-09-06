Мятежники в Нигере требуют у Франции предоставление графика вывода войск

Военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции определить график вывода ее военнослужащих с территории африканской страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, стороны обсуждают только вывод французских войск, действовавших в зоне африканского Сахеля "Бархан". Других подробностей о ходе переговоров телеканал пока не приводит.

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