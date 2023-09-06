https://news.day.az/world/1595416.html Мятежники в Нигере требуют у Франции предоставление графика вывода войск
Мятежники в Нигере требуют у Франции предоставление графика вывода войск
Военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции определить график вывода ее военнослужащих с территории африканской страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, стороны обсуждают только вывод французских войск, действовавших в зоне африканского Сахеля "Бархан". Других подробностей о ходе переговоров телеканал пока не приводит.
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