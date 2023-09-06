Сложная ситуация в Сирии

- эскалация между курдскими и арабскими силами

Формирования курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) заняли город Зейбан на восточном берегу реки Евфрат в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, телеканал Al Hadath сообщает, что вооруженные отряды арабских племен "Джейш аль-Ашаир" прекратили сопротивление и покинули город.

Зейбан служил последним оплотом арабских ополченцев, поднявших восстание против СДС в провинции Дейр-эз-Зор. Шейхи местных племен добивались справедливого разделения доходов от продажи сирийской нефти между курдами и арабами.

Боестолкновения между отрядами "Джейш аль-Ашаир" и курдскими формированиями начались 27 августа, в ходе них погибли 57 ополченцев, 24 бойца СДС и 9 мирных граждан, в том числе 5 детей. Число раненых превысило 100 человек.

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