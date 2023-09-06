ОДКБ начала учения близ границы Беларуси и Польши

Розыгрыш тактического эпизода по ведению боевых действий группировкой Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался в Беларуси в рамках учений "Взаимодействие - 2023".

Как передает Day.Az, об этом с расположенного в 4 км от границы с Польшей полигона Брестский передает корреспондент ТАСС.

По замыслу учений условный противник установил контроль над частью территории в приграничье, захвачены населенные пункты, в результате диверсий нарушено железнодорожное сообщение, совершены попытки терактов. Тактическая группа КСОР ОДКБ в рамках совместной операции по стабилизации обстановки приступила к выполнению задач по блокированию и разгрому незаконного вооруженного формирования, освобождению захваченной территории, задержанию и разоружение боевиков во взаимодействии с территориальными органами погранслужбы и внутренних дел.

Для выполнения задач сформированы штурмовые и маневренные бронегруппы, группы прикрытия, засадных действий, огневой поддержки и другие. В состав основных групп включены белорусские, киргизские, российские и таджикские подразделения. В ходе учений планируется задействовать авиацию, артиллерию, бронетехнику.

Ранее мы писали о том, что Иран, Китай и другие государства понаблюдают за учениями ОДКБ.