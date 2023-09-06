Столкновения между пакистанскими пограничниками и талибами

Вооруженные столкновения произошли между талибами и пакистанскими пограничниками на границе между Афганистаном и Пакистаном, в районе КПП "Торхам".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на представителя местной администрации, назначенного сторонниками радикального движения "Талибан".

По его данным, причиной стычек стала попытка афганцев возвести укрепления на территории соседнего государства. Первой огонь открыла пакистанская сторона. На данный момент движение через КПП приостановлено, информации о возможных жертвах пока не приводится.