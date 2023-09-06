Президент Пакистана заявил, что республика продолжит бороться с вызовами терроризма

Вооруженные силы Пакистана будут продолжать войну с угрозой терроризма, чтобы обеспечить безопасность и защиту территориальной целостности страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Ариф Алви по случаю отмечаемого в стране Дня обороны.

"Наши успехи в этой асимметричной войне являются свидетельством способности национальных вооруженных сил превратиться в уникальную силу, способную соответствовать современным боевым требованиям. В этот день мы подтверждаем приверженность Пакистана миру и его политику мирного сосуществования", - приводит газета Dawn выступление главы государства на праздничной церемонии в Исламабаде.

Алви назвал приоритетной задачей Пакистана урегулирование территориального спора с Индией из-за Кашмира. "Этот спор должен быть решен в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН по обеспечению мира, безопасности и развития в регионе. <...> Пакистан продолжит оказывать моральную и дипломатическую поддержку справедливой борьбе народа Кашмира за право выбирать свою собственную судьбу", - сказал он.

День обороны отмечается в Пакистане в 58-й раз. Он посвящен памяти военнослужащих, погибших в 1965 году во время войны с Индией и в борьбе с терроризмом.