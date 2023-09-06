Германия разработает новый танк с тремя европейскими странами

Правительство ФРГ совместно с партнерами из Испании, Италии и Швеции собирается начать разработку танка нового поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники, документы подписаны "несколько дней назад".

С германской стороны в разработке будут участвовать оборонные концерны Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall. Участвующие в проекте страны рассчитают получить средства из европейского фонда European Defence Fund.

Каких-либо технических характеристик или сроков в статье не называется.

В настоящее время ФРГ продолжает, по крайней мере официально, разрабатывать новый танк совместно с Францией. Однако этот проект находится, как писала Handelsblatt в понедельник, на грани провала. Правительства в Берлине и Париже запустили проект шесть лет назад. Боевая машина MGCS (Main Ground Combat System - Основная наземная боевая система), как предполагалось, призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам немецкий Leopard 2 и французский Leclerc. Как отмечало издание, успех реализации планов "все больше вызывает сомнения" в свете серьезных разногласий между правительствами двух стран.