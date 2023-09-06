Главный дипломат Польши обсудил укрепление границ НАТО с Блинкеном

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление восточного фланга НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"У меня был телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в связи с его визитом в Киев", - написал глава польского МИД в среду в своем официальном твиттер-аккаунте.

Он уточнил, что в ходе разговора обсуждались текущее сотрудничество Польши и США, поддержка Украины, "а также укрепление сдерживающего потенциала НАТО на восточном фланге альянса".

"Польско-американский альянс является основой прочных трансатлантических отношений", - подчеркнул Рау.

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