В ООН объявили о начале климатического кризиса

Земля пережила самые жаркие три месяца за всю историю ведения наблюдений летом 2023 года, сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша планета только что пережила сезон кипения - самое жаркое лето за всю историю наблюдений", - приводит организация слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он напомнил, что в мире начался климатический кризис, который требует активизации совместных усилий.

По данным метеорологической организации, прошедший август стал вторым самым жарким месяцем в истории после июля 2023 года. Согласно оценкам службы Copernicus, температуры в августе выросли более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению со средними значениями доиндустриального периода. В целом, 2023 год является вторым самым жарким годом в истории наблюдений после 2016 года.

Также в августе была зафиксирована рекордная средняя температура поверхности мирового океана - 20,98 градусов Цельсия.