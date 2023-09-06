https://news.day.az/world/1595572.html В МИД Индии прокомментировали сообщения о переименовании страны в Бхарат
В МИД Индии прокомментировали сообщения о переименовании страны в Бхарат
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что использование слова Бхарат для обозначения его страны в материалах к саммиту G20, который пройдет в Нью-Дели, не является попыткой изменения названия государства. Его слова приводит ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, власти республики лишь использовали закрепленное в конституции название на хинди.
Отмечается, что слово Бхарат было использовано в официальном приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму, на который приглашены лидеры государств G20, а также в буклете, врученном иностранным делегациям.
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