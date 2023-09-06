Вице-президент США дала оценку обвинениям против Трампа
Вице-президент США Камала Харрис придерживается мнения, что причастных к попытке изменить итоги президентских выборов 2020 года и допущении штурма Капитолия в январе 2021 года надо привлечь к ответственности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую позицию Харрис выразила в интервью агентству Associated Press (AP).
"Я думаю, что когда люди нарушают закон, то они должны нести за это ответственность по закону. И когда они нарушают закон, они должны понести ответственность", - сказала она, отвечая на вопрос, относятся ли ее слова об ответственности нарушителей закона к экс-президенту США Дональду Трампу.
"Пусть улики, факты приведут к тому, к чему они могут привести", - добавила Харрис.
Как пишет агентство, Белый дом с осторожностью подходит к вопросу об уголовных обвинениях в адрес Трампа, чтобы не допустить вмешательства в работу прокуратуры.
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