США проверят происхождение чипов в новых смартфонах Huawei

США выяснят происхождение чипов в процессорах китайских смартфонов Huawei Mate 60 на фоне санкций, введенных ранее против полупроводниковой отрасли КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я собираюсь воздержаться от комментариев по поводу этого чипа [Huawei], пока мы не получим больше информации о его архитектуре. Однако факт [разработки такого процессора] говорит о том, что Соединенные Штаты должны продолжать свой курс на введение технологических ограничений, связанных исключительно с вопросами национальной безопасности", - приводит агентство слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на данные собственного расследования, чип внутри смартфона "всего на несколько лет" отстает от передовых американских разработок. При этом создавшая его китайская компания Semiconductor Manufacturing International ранее попала в санкционный список правительства США. Выпуск смартфона на базе семинанометрового процессора Kirin 9 000 говорит о том, что КНР удалось "достигнуть определенных успехов в обеспечении независимости от американских полупроводников", полагает агентство. Возможное наращивание Huawei производства на основе подобных технологических процессов, "вероятно, поставит под угрозу" рыночную долю таких крупных американских игроков на внутреннем рынке КНР, как Apple.

В ноябре прошлого года Федеральная комиссия по связи США запретила поставки в страну телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения, произведенных рядом китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу американской национальной безопасности. Речь идет о соответствующей продукции Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних структур. Однако уже в декабре Huawei заявила, что вышла "из кризисного режима" и адаптировалась к ограничениям со стороны США.