https://news.day.az/world/1595638.html Евросоюз не может быть глобальным игроком без участия Турции - Фидан
Евросоюз не может быть глобальным игроком без участия Турции - Фидан
Евросоюз не может быть глобальным игроком без участия Турции.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели, передает Day.Az.
Фидан призвал Евросоюз проявить решительность и активность в укреплении отношений между Анкарой и Брюсселем.
Он также подчеркнул, что перспективы членства Турции в Евросоюзе остаются неизменными и что у Турции есть сильная политическая воля для продвижения в этом направлении.
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