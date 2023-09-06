Евросоюз не может быть глобальным игроком без участия Турции.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели, передает Day.Az.

Фидан призвал Евросоюз проявить решительность и активность в укреплении отношений между Анкарой и Брюсселем.

Он также подчеркнул, что перспективы членства Турции в Евросоюзе остаются неизменными и что у Турции есть сильная политическая воля для продвижения в этом направлении.