Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на октябрь на фоне решения продлить сокращение нефтедобычи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, цена на нефть марки Arab Light в октябре вырастет на 10 центов и будет на $3,6 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai, что, согласно прайс-листу, является самой высокой ценой с декабря 2022 года.