Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с делегацией Совета мусульманских организаций США, передает Day.Az.
Президент выразил тревогу по поводу растущих антиисламских настроений на Западе и подчеркнул необходимость объединения мусульман в борьбе против исламофобии, нетерпимости и дискриминации.
Эрдоган осудил инциденты осквернения Корана, священной книги мусульман, в нескольких европейских странах, называя их преступлениями, совершенными на почве ненависти и варварства. Он также отметил, что такие события свидетельствуют о недостатке уважения к демократии и правам человека в этих регионах.
Президент подчеркнул важность принятия резолюций Генассамблеей и Советом по правам человека ООН, которые квалифицируют оскорбительные действия в отношении священных книг как нарушение международного права.
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