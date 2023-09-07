https://news.day.az/world/1595648.html У берегов Чили произошло мощное землетрясение
У берегов Чили произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировано неподалеку от побережья Чили.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 38 км к юго-западу от Кокимбо с населением около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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