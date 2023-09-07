У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировано неподалеку от побережья Чили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 38 км к юго-западу от Кокимбо с населением около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.