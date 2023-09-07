https://news.day.az/world/1595650.html Экспорт Турции достигнет $255 млрд
Экспорт Турции достигнет $255 млрд
Экспорт Турции в 2023 году прогнозируется на уровне 255 млрд долларов.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на своей странице в социальных сетях.
"После реализации Среднесрочной программы экономического развития в 2030 году экспорт Турции превысит 300 млрд долларов", - подчеркнул Омер Болат.
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