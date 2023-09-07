Экспорт Турции достигнет $255 млрд

Экспорт Турции в 2023 году прогнозируется на уровне 255 млрд долларов.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на своей странице в социальных сетях.

"После реализации Среднесрочной программы экономического развития в 2030 году экспорт Турции превысит 300 млрд долларов", - подчеркнул Омер Болат.